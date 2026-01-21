Ujaas Energy standalone net profit declines 95.93% in the December 2025 quarter

Sales decline 57.28% to Rs 3.49 croreNet profit of Ujaas Energy declined 95.93% to Rs 0.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 57.28% to Rs 3.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.498.17 -57 OPM %-18.9141.74 -PBDT0.327.02 -95 PBT0.206.89 -97 NP0.163.93 -96
