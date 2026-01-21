Home / Markets / Capital Market News / Supreme Petrochem standalone net profit declines 57.74% in the December 2025 quarter

Supreme Petrochem standalone net profit declines 57.74% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 21 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 9.85% to Rs 1259.59 crore

Net profit of Supreme Petrochem declined 57.74% to Rs 30.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 71.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.85% to Rs 1259.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1397.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1259.591397.17 -10 OPM %5.507.10 -PBDT73.96113.19 -35 PBT47.0496.12 -51 NP30.1571.35 -58

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Ujaas Energy standalone net profit declines 95.93% in the December 2025 quarter

Neogem India reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Rallis India standalone net profit declines 81.82% in the December 2025 quarter

CreditAccess Grameen reports consolidated net profit of Rs 252.09 crore in the December 2025 quarter

Shoppers Stop consolidated net profit declines 69.14% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 21 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story