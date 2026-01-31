Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Manaksia consolidated net profit rises 13.75% in the December 2025 quarter

Manaksia consolidated net profit rises 13.75% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 2.06% to Rs 184.02 crore

Net profit of Manaksia rose 13.75% to Rs 14.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.06% to Rs 184.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 187.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales184.02187.90 -2 OPM %3.748.87 -PBDT22.3220.39 9 PBT20.7319.04 9 NP14.5612.80 14

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Alka India reports consolidated net loss of Rs 0.11 crore in the December 2025 quarter

Suditi Industries consolidated net profit rises 7.26% in the December 2025 quarter

Subros consolidated net profit rises 5.56% in the December 2025 quarter

Tata Investment Corporation consolidated net profit rises 284.45% in the December 2025 quarter

India Home Loans standalone net profit declines 87.50% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 31 2026 | 9:08 AM IST

Explore News

Next Story