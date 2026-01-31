Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Subros consolidated net profit rises 5.56% in the December 2025 quarter

Subros consolidated net profit rises 5.56% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 9:08 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 15.43% to Rs 947.68 crore

Net profit of Subros rose 5.56% to Rs 34.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.43% to Rs 947.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 820.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales947.68820.98 15 OPM %8.599.24 -PBDT84.2677.51 9 PBT52.6645.88 15 NP34.7532.92 6

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Tata Investment Corporation consolidated net profit rises 284.45% in the December 2025 quarter

India Home Loans standalone net profit declines 87.50% in the December 2025 quarter

Tourism Finance Corporation of India standalone net profit rises 40.61% in the December 2025 quarter

AD Manum Finance standalone net profit declines 44.49% in the December 2025 quarter

E & E Enterprises reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 31 2026 | 9:08 AM IST

Explore News

Next Story