Meyer Apparel reports standalone net loss of Rs 0.17 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 17 2026 | 2:31 PM IST
Sales decline 96.15% to Rs 0.01 crore

Net Loss of Meyer Apparel reported to Rs 0.17 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 96.15% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.26 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.010.26 -96 OPM %-1500.00-107.69 -PBDT-0.17-0.27 37 PBT-0.17-0.27 37 NP-0.17-0.27 37

First Published: Jan 17 2026 | 2:31 PM IST

