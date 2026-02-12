Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Midwest consolidated net profit rises 29.40% in the December 2025 quarter

Midwest consolidated net profit rises 29.40% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 5:54 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 10.02% to Rs 128.86 crore

Net profit of Midwest rose 29.40% to Rs 18.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.02% to Rs 128.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 117.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales128.86117.12 10 OPM %23.7019.96 -PBDT31.1226.42 18 PBT22.5020.09 12 NP18.3114.15 29

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Zaggle Prepaid Ocean Services consolidated net profit rises 84.25% in the December 2025 quarter

Honasa Consumer consolidated net profit rises 92.93% in the December 2025 quarter

HMA Agro Industries consolidated net profit rises 226.42% in the December 2025 quarter

Tega Industries consolidated net profit declines 63.67% in the December 2025 quarter

S Chand & Company reports consolidated net loss of Rs 27.84 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 5:54 PM IST

Explore News

Next Story