Honasa Consumer consolidated net profit rises 92.93% in the December 2025 quarter

Sales rise 16.24% to Rs 601.54 croreNet profit of Honasa Consumer rose 92.93% to Rs 50.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.24% to Rs 601.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 517.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales601.54517.51 16 OPM %10.895.05 -PBDT82.9342.03 97 PBT71.8929.42 144 NP50.2026.02 93
