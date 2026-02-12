Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Honasa Consumer consolidated net profit rises 92.93% in the December 2025 quarter

Honasa Consumer consolidated net profit rises 92.93% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 5:54 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 16.24% to Rs 601.54 crore

Net profit of Honasa Consumer rose 92.93% to Rs 50.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.24% to Rs 601.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 517.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales601.54517.51 16 OPM %10.895.05 -PBDT82.9342.03 97 PBT71.8929.42 144 NP50.2026.02 93

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

HMA Agro Industries consolidated net profit rises 226.42% in the December 2025 quarter

Tega Industries consolidated net profit declines 63.67% in the December 2025 quarter

S Chand & Company reports consolidated net loss of Rs 27.84 crore in the December 2025 quarter

Kanani Industries consolidated net profit declines 45.07% in the December 2025 quarter

Kerala Ayurveda reports consolidated net loss of Rs 4.45 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 5:54 PM IST

Explore News

Next Story