Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Mitsu Chem Plast standalone net profit rises 218.24% in the December 2025 quarter

Mitsu Chem Plast standalone net profit rises 218.24% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 6.89% to Rs 86.00 crore

Net profit of Mitsu Chem Plast rose 218.24% to Rs 4.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.89% to Rs 86.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 80.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales86.0080.46 7 OPM %11.266.85 -PBDT8.253.93 110 PBT6.452.18 196 NP4.711.48 218

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

TransIndia Real Estate consolidated net profit rises 23.72% in the December 2025 quarter

Dhanlaxmi Fabrics reports consolidated net loss of Rs 0.07 crore in the December 2025 quarter

Gujarat Ambuja Exports consolidated net profit declines 7.66% in the December 2025 quarter

Kiran Syntex reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

DOMS Industries consolidated net profit rises 14.13% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 31 2026 | 9:10 AM IST

Explore News

Next Story