Modern Shares & Stockbrokers reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 8.79% to Rs 0.83 croreNet Loss of Modern Shares & Stockbrokers reported to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.79% to Rs 0.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.830.91 -9 OPM %-4.824.40 -PBDT-0.040.03 PL PBT-0.050.02 PL NP-0.05-0.01 -400
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content