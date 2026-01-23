Home / Markets / Capital Market News / Monarch Networth Capital consolidated net profit rises 12.10% in the December 2025 quarter

Monarch Networth Capital consolidated net profit rises 12.10% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 9:04 AM IST
Sales rise 18.98% to Rs 91.20 crore

Net profit of Monarch Networth Capital rose 12.10% to Rs 45.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.51 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.98% to Rs 91.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 76.65 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales91.2076.65 19 OPM %69.7372.17 -PBDT62.5452.04 20 PBT60.6350.10 21 NP45.4140.51 12

First Published: Jan 23 2026 | 9:04 AM IST

