Natco Pharma consolidated net profit rises 13.91% in the December 2025 quarter

Sales rise 36.33% to Rs 647.30 croreNet profit of Natco Pharma rose 13.91% to Rs 151.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 133.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.33% to Rs 647.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 474.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales647.30474.80 36 OPM %24.528.17 -PBDT207.30210.70 -2 PBT161.10163.70 -2 NP151.50133.00 14
