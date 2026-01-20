Home / Markets / Capital Market News / NDA Securities reports consolidated net loss of Rs 0.52 crore in the December 2025 quarter

NDA Securities reports consolidated net loss of Rs 0.52 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 26.67% to Rs 1.21 crore

Net loss of NDA Securities reported to Rs 0.52 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 26.67% to Rs 1.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.65 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.211.65 -27 OPM %-29.7516.97 -PBDT-0.430.20 PL PBT-0.460.17 PL NP-0.520.12 PL

