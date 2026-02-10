Nelcast consolidated net profit rises 165.89% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.11% to Rs 329.62 croreNet profit of Nelcast rose 165.89% to Rs 15.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.11% to Rs 329.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 291.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales329.62291.41 13 OPM %10.105.92 -PBDT27.9514.16 97 PBT21.358.02 166 NP15.905.98 166
