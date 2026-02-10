Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Nelcast consolidated net profit rises 165.89% in the December 2025 quarter

Nelcast consolidated net profit rises 165.89% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 10 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 13.11% to Rs 329.62 crore

Net profit of Nelcast rose 165.89% to Rs 15.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.11% to Rs 329.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 291.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales329.62291.41 13 OPM %10.105.92 -PBDT27.9514.16 97 PBT21.358.02 166 NP15.905.98 166

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

India Tourism Development Corporation consolidated net profit rises 35.10% in the December 2025 quarter

Shiva Global Agro Industries reports consolidated net loss of Rs 2.28 crore in the December 2025 quarter

Arihant Capital Markets consolidated net profit declines 57.71% in the December 2025 quarter

Twenty First Century Printers consolidated net profit declines 33.63% in the December 2025 quarter

Rolcon Engineering Company reports consolidated net profit of Rs 0.32 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 10 2026 | 9:10 AM IST

Explore News

Next Story