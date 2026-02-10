Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Rolcon Engineering Company reports consolidated net profit of Rs 0.32 crore in the December 2025 quarter

Rolcon Engineering Company reports consolidated net profit of Rs 0.32 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 10 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 0.31% to Rs 12.89 crore

Net profit of Rolcon Engineering Company reported to Rs 0.32 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.31% to Rs 12.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales12.8912.85 0 OPM %5.74-3.50 -PBDT1.02-0.35 LP PBT0.58-0.73 LP NP0.32-0.61 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Harrisons Malayalam consolidated net profit declines 31.79% in the December 2025 quarter

Nakoda Group of Industries reports standalone net profit of Rs 0.35 crore in the December 2025 quarter

Mittal Life Style standalone net profit declines 8.82% in the December 2025 quarter

HCKK Ventures reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

B.C. Power Controls standalone net profit rises 123.68% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 10 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story