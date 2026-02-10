Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Arihant Capital Markets consolidated net profit declines 57.71% in the December 2025 quarter

Arihant Capital Markets consolidated net profit declines 57.71% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 10 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 5.29% to Rs 49.05 crore

Net profit of Arihant Capital Markets declined 57.71% to Rs 5.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.29% to Rs 49.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 51.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales49.0551.79 -5 OPM %28.4032.11 -PBDT7.9213.77 -42 PBT7.0512.97 -46 NP5.1812.25 -58

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Twenty First Century Printers consolidated net profit declines 33.63% in the December 2025 quarter

Rolcon Engineering Company reports consolidated net profit of Rs 0.32 crore in the December 2025 quarter

Harrisons Malayalam consolidated net profit declines 31.79% in the December 2025 quarter

Nakoda Group of Industries reports standalone net profit of Rs 0.35 crore in the December 2025 quarter

Mittal Life Style standalone net profit declines 8.82% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 10 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story