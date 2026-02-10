Arihant Capital Markets consolidated net profit declines 57.71% in the December 2025 quarter

Sales decline 5.29% to Rs 49.05 croreNet profit of Arihant Capital Markets declined 57.71% to Rs 5.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.29% to Rs 49.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 51.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales49.0551.79 -5 OPM %28.4032.11 -PBDT7.9213.77 -42 PBT7.0512.97 -46 NP5.1812.25 -58
