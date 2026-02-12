Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Neogen Chemicals consolidated net profit declines 63.14% in the December 2025 quarter

Neogen Chemicals consolidated net profit declines 63.14% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 9:20 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 9.23% to Rs 220.02 crore

Net profit of Neogen Chemicals declined 63.14% to Rs 3.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.23% to Rs 220.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 201.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales220.02201.43 9 OPM %14.5017.20 -PBDT12.5922.35 -44 PBT5.7615.25 -62 NP3.6910.01 -63

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kshitij Polyline reports consolidated net profit of Rs 0.61 crore in the December 2025 quarter

Shalby reports consolidated net profit of Rs 1.77 crore in the December 2025 quarter

Valor Estate consolidated net profit rises 1263.38% in the December 2025 quarter

RSD Finance consolidated net profit rises 158.43% in the December 2025 quarter

KJMC Corporate Advisors (India) consolidated net profit rises 358.82% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 9:20 AM IST

Explore News

Next Story