Neogen Chemicals consolidated net profit declines 63.14% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.23% to Rs 220.02 croreNet profit of Neogen Chemicals declined 63.14% to Rs 3.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.23% to Rs 220.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 201.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales220.02201.43 9 OPM %14.5017.20 -PBDT12.5922.35 -44 PBT5.7615.25 -62 NP3.6910.01 -63
