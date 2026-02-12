Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Network People Services Technologies consolidated net profit rises 124.95% in the December 2025 quarter

Network People Services Technologies consolidated net profit rises 124.95% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 9:20 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 147.74% to Rs 52.62 crore

Net profit of Network People Services Technologies rose 124.95% to Rs 11.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 147.74% to Rs 52.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales52.6221.24 148 OPM %26.9731.03 -PBDT18.568.54 117 PBT15.996.81 135 NP11.545.13 125

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bonlon Industries consolidated net profit declines 48.94% in the December 2025 quarter

Neogen Chemicals consolidated net profit declines 63.14% in the December 2025 quarter

Kshitij Polyline reports consolidated net profit of Rs 0.61 crore in the December 2025 quarter

Shalby reports consolidated net profit of Rs 1.77 crore in the December 2025 quarter

Valor Estate consolidated net profit rises 1263.38% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 9:20 AM IST

Explore News

Next Story