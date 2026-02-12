Network People Services Technologies consolidated net profit rises 124.95% in the December 2025 quarter

Sales rise 147.74% to Rs 52.62 croreNet profit of Network People Services Technologies rose 124.95% to Rs 11.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 147.74% to Rs 52.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales52.6221.24 148 OPM %26.9731.03 -PBDT18.568.54 117 PBT15.996.81 135 NP11.545.13 125
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content