Newgen Software Technologies consolidated net profit declines 29.42% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.03% to Rs 400.28 croreNet profit of Newgen Software Technologies declined 29.42% to Rs 62.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 89.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.03% to Rs 400.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 381.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales400.28381.11 5 OPM %26.5428.42 -PBDT124.22115.29 8 PBT115.15106.63 8 NP62.8289.00 -29
