Nirma standalone net profit rises 59.52% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.40% to Rs 1835.82 croreNet profit of Nirma rose 59.52% to Rs 189.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 118.87 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.40% to Rs 1835.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1709.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1835.821709.35 7 OPM %20.9919.60 -PBDT313.93245.02 28 PBT258.04184.73 40 NP189.62118.87 60
