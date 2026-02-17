Home / Markets / Capital Market News / Nirma standalone net profit rises 59.52% in the December 2025 quarter

Nirma standalone net profit rises 59.52% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 17 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 7.40% to Rs 1835.82 crore

Net profit of Nirma rose 59.52% to Rs 189.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 118.87 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.40% to Rs 1835.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1709.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1835.821709.35 7 OPM %20.9919.60 -PBDT313.93245.02 28 PBT258.04184.73 40 NP189.62118.87 60

First Published: Feb 17 2026 | 9:05 AM IST

