Clean Science & Technology consolidated net profit declines 30.10% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 3:05 PM IST
Sales decline 8.78% to Rs 219.67 crore

Net profit of Clean Science & Technology declined 30.10% to Rs 45.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 65.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.78% to Rs 219.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 240.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales219.67240.82 -9 OPM %32.8640.90 -PBDT81.84103.58 -21 PBT62.5785.26 -27 NP45.8865.64 -30

First Published: Jan 31 2026 | 3:05 PM IST

