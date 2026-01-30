Associate Sponsors

Nitta Gelatin India consolidated net profit rises 4.62% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 4:52 PM IST
Sales rise 11.20% to Rs 149.72 crore

Net profit of Nitta Gelatin India rose 4.62% to Rs 25.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 24.44 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.20% to Rs 149.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 134.64 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales149.72134.64 11 OPM %25.2920.19 -PBDT39.1029.41 33 PBT35.1326.07 35 NP25.5724.44 5

First Published: Jan 30 2026 | 4:52 PM IST

