NTPC consolidated net profit rises 8.42% in the December 2025 quarter

Sales rise 1.72% to Rs 45845.68 croreNet profit of NTPC rose 8.42% to Rs 5488.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5062.51 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.72% to Rs 45845.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 45069.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales45845.6845069.43 2 OPM %31.7829.60 -PBDT13143.1611563.11 14 PBT8050.127244.81 11 NP5488.675062.51 8
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content