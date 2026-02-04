Associated Alcohols & Breweries standalone net profit rises 4.64% in the December 2025 quarter

Sales decline 20.38% to Rs 260.38 croreNet profit of Associated Alcohols & Breweries rose 4.64% to Rs 27.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 20.38% to Rs 260.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 327.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales260.38327.02 -20 OPM %15.9412.09 -PBDT42.2939.29 8 PBT35.6435.10 2 NP27.3026.09 5
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content