Oil India consolidated net profit declines 10.74% in the December 2025 quarter

Sales decline 0.08% to Rs 8330.09 croreNet profit of Oil India declined 10.74% to Rs 1195.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1338.85 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.08% to Rs 8330.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8336.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8330.098336.90 0 OPM %27.4530.49 -PBDT2624.512540.52 3 PBT1909.981916.63 0 NP1195.081338.85 -11
