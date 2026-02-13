Oil & Natural Gas Corpn consolidated net profit rises 16.67% in the December 2025 quarter

Sales rise 0.13% to Rs 167422.93 croreNet profit of Oil & Natural Gas Corpn rose 16.67% to Rs 10015.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8584.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.13% to Rs 167422.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 167212.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales167422.93167212.55 0 OPM %15.1314.56 -PBDT25533.2323019.42 11 PBT16144.9613480.13 20 NP10015.788584.60 17
