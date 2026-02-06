Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Olympic Management & Financial Services reports standalone net profit of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Olympic Management & Financial Services reports standalone net profit of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 4:53 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 400.00% to Rs 0.05 crore

Net profit of Olympic Management & Financial Services reported to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 400.00% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.050.01 400 OPM %0-300.00 -PBDT0.01-0.02 LP PBT0.01-0.02 LP NP0.01-0.04 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kanel Industries reports standalone net loss of Rs 0.09 crore in the December 2025 quarter

HeidelbergCement India standalone net profit rises 200.58% in the December 2025 quarter

Solara Active Pharma Sciences reports consolidated net loss of Rs 17.43 crore in the December 2025 quarter

GNA Axles consolidated net profit rises 25.99% in the December 2025 quarter

Shilpa Medicare consolidated net profit rises 40.28% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 4:53 PM IST

Explore News

Next Story