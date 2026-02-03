Associate Sponsors

One Mobikwik Systems reports consolidated net profit of Rs 4.05 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 03 2026 | 1:07 PM IST
Sales rise 7.23% to Rs 288.95 crore

Net profit of One Mobikwik Systems reported to Rs 4.05 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 55.28 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.23% to Rs 288.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 269.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales288.95269.48 7 OPM %2.32-17.69 -PBDT7.74-49.75 LP PBT4.05-53.18 LP NP4.05-55.28 LP

First Published: Feb 03 2026 | 1:07 PM IST

