Varun Beverages consolidated net profit rises 35.99% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 03 2026 | 1:07 PM IST
Sales rise 13.98% to Rs 4204.42 crore

Net profit of Varun Beverages rose 35.99% to Rs 251.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 185.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.98% to Rs 4204.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3688.79 crore during the previous quarter ended December 2024.

For the full year,net profit rose 17.03% to Rs 3036.49 crore in the year ended December 2025 as against Rs 2594.63 crore during the previous year ended December 2024. Sales rose 8.39% to Rs 21685.38 crore in the year ended December 2025 as against Rs 20007.65 crore during the previous year ended December 2024.

ParticularsQuarter EndedYear EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Dec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4204.423688.79 14 21685.3820007.65 8 OPM %15.1415.70 -23.2623.54 - PBDT689.08514.92 34 5226.114380.48 19 PBT358.89254.14 41 4009.653433.09 17 NP251.79185.15 36 3036.492594.63 17

First Published: Feb 03 2026 | 1:06 PM IST

