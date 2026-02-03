Varun Beverages consolidated net profit rises 35.99% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.98% to Rs 4204.42 croreNet profit of Varun Beverages rose 35.99% to Rs 251.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 185.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.98% to Rs 4204.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3688.79 crore during the previous quarter ended December 2024.
For the full year,net profit rose 17.03% to Rs 3036.49 crore in the year ended December 2025 as against Rs 2594.63 crore during the previous year ended December 2024. Sales rose 8.39% to Rs 21685.38 crore in the year ended December 2025 as against Rs 20007.65 crore during the previous year ended December 2024.
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content