Oxyzo Financial Services standalone net profit rises 11.65% in the December 2025 quarter

Sales rise 29.38% to Rs 365.89 croreNet profit of Oxyzo Financial Services rose 11.65% to Rs 92.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 82.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 29.38% to Rs 365.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 282.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales365.89282.80 29 OPM %34.0438.43 -PBDT124.55108.69 15 PBT124.55108.69 15 NP92.5582.89 12
