Paras Defence and Space Technologies consolidated net profit rises 21.08% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 3:51 PM IST
Sales rise 23.99% to Rs 106.35 crore

Net profit of Paras Defence and Space Technologies rose 21.08% to Rs 18.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.99% to Rs 106.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 85.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales106.3585.77 24 OPM %24.6525.70 -PBDT27.5923.03 20 PBT23.2019.24 21 NP18.2115.04 21

First Published: Jan 23 2026 | 3:51 PM IST

