Parshva Enterprises consolidated net profit declines 55.56% in the December 2025 quarter

Sales decline 4.06% to Rs 5.91 croreNet profit of Parshva Enterprises declined 55.56% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.06% to Rs 5.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.916.16 -4 OPM %2.032.92 -PBDT0.110.16 -31 PBT0.090.11 -18 NP0.040.09 -56
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content