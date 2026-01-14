Home / Markets / Capital Market News / Plastiblends India standalone net profit declines 3.58% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 14 2026 | 4:04 PM IST
Sales rise 0.78% to Rs 185.80 crore

Net profit of Plastiblends India declined 3.58% to Rs 6.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.78% to Rs 185.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 184.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales185.80184.37 1 OPM %5.216.20 -PBDT12.3713.12 -6 PBT8.609.24 -7 NP6.476.71 -4

First Published: Jan 14 2026 | 4:04 PM IST

