Plastiblends India standalone net profit declines 3.58% in the December 2025 quarter

Sales rise 0.78% to Rs 185.80 croreNet profit of Plastiblends India declined 3.58% to Rs 6.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.78% to Rs 185.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 184.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales185.80184.37 1 OPM %5.216.20 -PBDT12.3713.12 -6 PBT8.609.24 -7 NP6.476.71 -4
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content