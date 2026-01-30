Ponni Sugars (Erode) standalone net profit rises 292.95% in the December 2025 quarter

Sales rise 30.77% to Rs 151.35 croreNet profit of Ponni Sugars (Erode) rose 292.95% to Rs 9.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.41 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.77% to Rs 151.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 115.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales151.35115.74 31 OPM %6.153.59 -PBDT12.995.08 156 PBT10.272.61 293 NP9.472.41 293
