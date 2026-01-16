Home / Markets / Capital Market News / Poonawalla Fincorp consolidated net profit rises 702.03% in the December 2025 quarter

Poonawalla Fincorp consolidated net profit rises 702.03% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 16 2026 | 5:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 72.03% to Rs 1818.42 crore

Net profit of Poonawalla Fincorp rose 702.03% to Rs 150.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 72.03% to Rs 1818.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1057.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1818.421057.03 72 OPM %52.9640.24 -PBDT224.3140.45 455 PBT200.2125.18 695 NP150.2218.73 702

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Indo Borax & Chemicals consolidated net profit rises 2.21% in the December 2025 quarter

Himadri Speciality Chemical consolidated net profit rises 35.29% in the December 2025 quarter

Wipro consolidated net profit declines 7.00% in the December 2025 quarter

Kesoram Industries reports consolidated net profit of Rs 6.02 crore in the December 2025 quarter

Nu Vista reports standalone net profit of Rs 56.21 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 16 2026 | 5:32 PM IST

Explore News

Next Story