Wipro consolidated net profit declines 7.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.54% to Rs 23555.80 croreNet profit of Wipro declined 7.00% to Rs 3119.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3353.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.54% to Rs 23555.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22318.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23555.8022318.80 6 OPM %18.2420.34 -PBDT4938.905129.80 -4 PBT4133.904453.30 -7 NP3119.003353.80 -7
