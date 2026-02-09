Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Powergrid Infrastructure Investment Trust standalone net profit declines 9.45% in the December 2025 quarter

Powergrid Infrastructure Investment Trust standalone net profit declines 9.45% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 5:57 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 6.21% to Rs 248.96 crore

Net profit of Powergrid Infrastructure Investment Trust declined 9.45% to Rs 228.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 251.85 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.21% to Rs 248.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 265.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales248.96265.44 -6 OPM %98.7698.94 -PBDT228.47252.50 -10 PBT228.47252.50 -10 NP228.06251.85 -9

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Supreme Power Equipment standalone net profit rises 6.62% in the December 2025 quarter

Jyotirgamya Enterprises reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Jubilant Agri & Consumer Products standalone net profit declines 2.69% in the December 2025 quarter

Rajasthan Cylinders & Containers reports standalone net loss of Rs 0.29 crore in the December 2025 quarter

Shyama Computronics and Services standalone net profit rises 100.00% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 09 2026 | 5:57 PM IST

Explore News

Next Story