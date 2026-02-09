Powergrid Infrastructure Investment Trust standalone net profit declines 9.45% in the December 2025 quarter

Sales decline 6.21% to Rs 248.96 croreNet profit of Powergrid Infrastructure Investment Trust declined 9.45% to Rs 228.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 251.85 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.21% to Rs 248.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 265.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales248.96265.44 -6 OPM %98.7698.94 -PBDT228.47252.50 -10 PBT228.47252.50 -10 NP228.06251.85 -9
