Premier Explosives consolidated net profit declines 34.06% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 5:33 PM IST
Sales decline 50.93% to Rs 81.41 crore

Net profit of Premier Explosives declined 34.06% to Rs 6.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 50.93% to Rs 81.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 165.92 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales81.41165.92 -51 OPM %14.319.31 -PBDT11.1711.68 -4 PBT8.158.81 -7 NP6.089.22 -34

First Published: Feb 12 2026 | 5:33 PM IST

