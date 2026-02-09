Pritika Auto Industries standalone net profit rises 35.79% in the December 2025 quarter

Sales rise 37.37% to Rs 110.38 croreNet profit of Pritika Auto Industries rose 35.79% to Rs 4.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 37.37% to Rs 110.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 80.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales110.3880.35 37 OPM %11.8811.03 -PBDT9.196.97 32 PBT5.993.74 60 NP4.062.99 36
