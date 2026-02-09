Chemplast Sanmar reports standalone net loss of Rs 56.50 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 13.92% to Rs 504.34 croreNet Loss of Chemplast Sanmar reported to Rs 56.50 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 29.75 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.92% to Rs 504.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 585.92 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales504.34585.92 -14 OPM %-2.832.49 -PBDT-37.66-2.40 -1469 PBT-76.73-37.39 -105 NP-56.50-29.75 -90
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content