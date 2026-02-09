Associate Sponsors

Shetron standalone net profit rises 85.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 7.43% to Rs 55.69 crore

Net profit of Shetron rose 85.00% to Rs 0.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.43% to Rs 55.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 51.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales55.6951.84 7 OPM %6.937.79 -PBDT2.422.16 12 PBT0.920.65 42 NP0.370.20 85

First Published: Feb 09 2026 | 9:07 AM IST

