Procter & Gamble Hygiene and Health Care standalone net profit rises 12.24% in the December 2025 quarter

Sales rise 1.10% to Rs 1259.91 croreNet profit of Procter & Gamble Hygiene and Health Care rose 12.24% to Rs 301.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 268.59 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.10% to Rs 1259.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1246.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1259.911246.25 1 OPM %31.8929.76 -PBDT411.54374.02 10 PBT402.04364.13 10 NP301.46268.59 12
