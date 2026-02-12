Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Purity Flex Pack standalone net profit declines 94.12% in the December 2025 quarter

Purity Flex Pack standalone net profit declines 94.12% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 3:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 14.81% to Rs 34.42 crore

Net profit of Purity Flex Pack declined 94.12% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.81% to Rs 34.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales34.4229.98 15 OPM %4.764.90 -PBDT1.131.21 -7 PBT0.090.23 -61 NP0.010.17 -94

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

KPT Industries standalone net profit declines 10.14% in the December 2025 quarter

Benchmarks trade with significant losses; media shares tumble

Prakash Industries receives upgrade in credit ratings

Thomas Cook & SOTC announce charter flights to Bhutan from Bengaluru and Ahmedabad

Radiant Cash Management Services receives LoI for contract worth Rs 35 cr from IDBI Bank

First Published: Feb 12 2026 | 3:05 PM IST

Explore News

Next Story