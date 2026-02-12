KPT Industries standalone net profit declines 10.14% in the December 2025 quarter

Sales rise 1.61% to Rs 41.04 croreNet profit of KPT Industries declined 10.14% to Rs 2.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.86 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.61% to Rs 41.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales41.0440.39 2 OPM %13.8215.05 -PBDT4.904.97 -1 PBT4.084.06 0 NP2.572.86 -10
