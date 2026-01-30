Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Radix Industries (India) standalone net profit rises 42.00% in the December 2025 quarter

Radix Industries (India) standalone net profit rises 42.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 9:08 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 11.49% to Rs 17.46 crore

Net profit of Radix Industries (India) rose 42.00% to Rs 1.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.49% to Rs 17.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales17.4615.66 11 OPM %8.309.32 -PBDT1.961.37 43 PBT1.871.34 40 NP1.421.00 42

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Websol Energy System standalone net profit rises 56.35% in the December 2025 quarter

Flair Writing Industries consolidated net profit rises 11.55% in the December 2025 quarter

Shemaroo Entertainment reports consolidated net loss of Rs 55.43 crore in the December 2025 quarter

Excel Realty N Infra reports consolidated net loss of Rs 0.26 crore in the December 2025 quarter

Accelya Solutions India consolidated net profit declines 56.92% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 30 2026 | 9:08 AM IST

Explore News

Next Story