Radix Industries (India) standalone net profit rises 42.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.49% to Rs 17.46 croreNet profit of Radix Industries (India) rose 42.00% to Rs 1.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.49% to Rs 17.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales17.4615.66 11 OPM %8.309.32 -PBDT1.961.37 43 PBT1.871.34 40 NP1.421.00 42
