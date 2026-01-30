Websol Energy System standalone net profit rises 56.35% in the December 2025 quarter

Sales rise 77.19% to Rs 261.02 croreNet profit of Websol Energy System rose 56.35% to Rs 64.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 41.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 77.19% to Rs 261.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 147.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales261.02147.31 77 OPM %40.7845.84 -PBDT104.2562.86 66 PBT88.1148.12 83 NP64.9841.56 56
