Websol Energy System standalone net profit rises 56.35% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 9:08 AM IST
Sales rise 77.19% to Rs 261.02 crore

Net profit of Websol Energy System rose 56.35% to Rs 64.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 41.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 77.19% to Rs 261.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 147.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales261.02147.31 77 OPM %40.7845.84 -PBDT104.2562.86 66 PBT88.1148.12 83 NP64.9841.56 56

First Published: Jan 30 2026 | 9:08 AM IST

