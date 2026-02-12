Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Raj Oil Mills standalone net profit rises 8.93% in the December 2025 quarter

Raj Oil Mills standalone net profit rises 8.93% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 9:12 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 17.51% to Rs 35.90 crore

Net profit of Raj Oil Mills rose 8.93% to Rs 1.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.51% to Rs 35.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 30.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales35.9030.55 18 OPM %4.606.06 -PBDT1.571.62 -3 PBT1.301.14 14 NP1.221.12 9

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Shyamkamal Investments reports standalone net profit of Rs 0.52 crore in the December 2025 quarter

G-Tech Info Training reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Silicon Valley Infotech reports standalone net profit of Rs 0.10 crore in the December 2025 quarter

Sanguine Media reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

The Byke Hospitality standalone net profit rises 50.48% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 9:12 AM IST

Explore News

Next Story