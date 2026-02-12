Raj Oil Mills standalone net profit rises 8.93% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.51% to Rs 35.90 croreNet profit of Raj Oil Mills rose 8.93% to Rs 1.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.51% to Rs 35.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 30.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales35.9030.55 18 OPM %4.606.06 -PBDT1.571.62 -3 PBT1.301.14 14 NP1.221.12 9
