Raj Rayon Industries standalone net profit declines 27.98% in the December 2025 quarter

Sales rise 33.17% to Rs 305.39 croreNet profit of Raj Rayon Industries declined 27.98% to Rs 5.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 33.17% to Rs 305.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 229.33 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales305.39229.33 33 OPM %5.455.88 -PBDT12.3110.49 17 PBT7.397.36 0 NP5.878.15 -28
