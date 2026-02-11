Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Rajnandini Metal standalone net profit rises 466.67% in the December 2025 quarter

Rajnandini Metal standalone net profit rises 466.67% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:43 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 73.43% to Rs 61.84 crore

Net profit of Rajnandini Metal rose 466.67% to Rs 0.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 73.43% to Rs 61.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 232.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales61.84232.72 -73 OPM %2.261.07 -PBDT1.110.44 152 PBT0.810.14 479 NP0.510.09 467

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Jagadishwar Pharmaceutical Works reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Biogen Pharmachem Industries reports standalone net profit of Rs 0.46 crore in the December 2025 quarter

Perfectpac reports standalone net loss of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

Artefact Projects standalone net profit rises 35.48% in the December 2025 quarter

Madras Fertilizers standalone net profit declines 96.62% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:43 PM IST

Explore News

Next Story