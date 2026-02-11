Associate Sponsors

Artefact Projects standalone net profit rises 35.48% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:43 PM IST
Sales decline 8.05% to Rs 6.74 crore

Net profit of Artefact Projects rose 35.48% to Rs 1.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.24 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.05% to Rs 6.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.33 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.747.33 -8 OPM %23.4426.88 -PBDT2.341.81 29 PBT2.221.70 31 NP1.681.24 35

First Published: Feb 11 2026 | 6:42 PM IST

