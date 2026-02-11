Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Perfectpac reports standalone net loss of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

Perfectpac reports standalone net loss of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:43 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 3.32% to Rs 25.05 crore

Net loss of Perfectpac reported to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.68 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.32% to Rs 25.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales25.0525.91 -3 OPM %3.595.60 -PBDT0.841.49 -44 PBT0.210.92 -77 NP-0.040.68 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Artefact Projects standalone net profit rises 35.48% in the December 2025 quarter

Madras Fertilizers standalone net profit declines 96.62% in the December 2025 quarter

Welterman International reports standalone net loss of Rs 0.07 crore in the December 2025 quarter

Universal Starch Chem Allied standalone net profit declines 25.36% in the December 2025 quarter

Ludlow Jute & Specialities reports standalone net profit of Rs 3.43 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:43 PM IST

Explore News

Next Story